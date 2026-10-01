Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (1º)

A agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira inclui debate em televisão e entrevista em podcast. Também estão previstos encontros com apoiadores, panfletagem e visita a instituição de ensino superior em São Paulo.



Participa de debate na Rede Globo, à noite.



Reunião com representante da Missão de Observação Eleitoral (MOE) da Organização dos Estados Americanos (OEA), à tarde.



Participa de debate na Rede Globo, à noite.



À tarde tem agenda online com a Organização dos Estados Americanos (OEA).



Participa de debate na Rede Globo, à noite.



Participa de panfletagem no centro da cidade de Guarulhos (SP) à tarde e visita a Unifesp, à noite.



Participa de entrevista no Flow Podcast, à noite.



Participa de ato em Niterói, à tarde, e protesto em frente à Rede Globo no Rio, à noite.



Participa de debate na Rede Globo, à noite.

Os candidatos

não divulgaram a agenda pública de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.