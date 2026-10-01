TSE decide que Globo não poderá exibir cadeira vazia em debate

A decisão foi motivada por um pedido da coligação de Lula para suspender uma cláusula do contrato do debate que previa a exibição da cadeira vazia de candidatos ausentes. Ontem, a equipe do candidato informou que Lula não vai participar do debate.

Além disso, a ministra disse que os demais candidatos não poderão simular perguntas ao candidato ausente.