Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira

Augusto Cury (Avante)
Concede entrevista à Sputnik Brasil, à tarde.
Edmilson Costa (PCB)
Fará ato contra interferência nas eleições. Ao meio dia, concede entrevista na Praça dos Três Poderes, em Brasília.
Flávio Bolsonaro (PL)
Concede entrevista à emissora de rádio de Cidade de Goiás (GO) à tarde e a um canal do YouTube no início da noite.
Hertz Dias (PSTU)
No início da noite participa do Bloquinho do Nikolas Ferreira em Montes Claros (MG).
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa de caminhada no centro de São Paulo com saída da Estação Anhangabaú do metrô.
Renan Santos (Missão)
Pela manhã, participa de ato na Candelária, no Rio de Janeiro (RJ). À tarde, faz caminhada em Belo Horizonte, com concentração na Praça da Liberdade, na Savassi.
Ronaldo Caiado (PSD)
Participa de encontro com apoiadores em Volta Redonda (RJ).
Rui Costa Pimenta (PCO)
Em Goiânia (GO), participa de caminhada na região da 44, pela manhã, e na Avenida Igualdade, à tarde. Também faz bandeiraço na Avenida Anhanguera.
Samara Martins (UP)
Participa de jantar de encerramento de campanha em São Paulo.
Participa de comício seguido de caminhada em Recife (PE).
Os candidatosClariana Barão (DC) e Romeu Zema (Novo)
não divulgaram a agenda pública de campanha até o momento desta publicação.
A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.