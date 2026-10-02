Mãe de Kathlen Romeu cobra apoio da sociedade no Tribunal do Júri

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"Kathlen era uma filha intensa e amorosa", recordou Jacklline. Sempre foi muito sonhadora, tinha vontade de ser modelo, ficar famosa, ganhar o dinheirinho dela.
A jovem que começou a customizar e a vender peças de roupas com 15 anos tinha conseguido financiar, na planta, o primeiro apartamento e esperava o primeiro filho. Jacklline e Luciano, porém, nunca conheceram o neto, e Kathlen não chegou a ver sua primeira casa.Grávida de quatro meses, ela foi baleada quando foi visitar a avó
, na mesma casa em que celebrou seu aniversário meses antes. Ela e o bebê não sobreviveram.
A gente estava no melhor momento das nossas vidas, e eu fui do céu ao inferno com 40 anos, conta a mãe. O Estado mata a gente diariamente há cinco anos e três meses e alguns dias. Não tem um dia que eu não me sinta ganhando um tiro de fuzil.