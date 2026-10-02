Agência Brasil e veículos da EBC fazem cobertura especial das eleições

Para acompanhar o primeiro turno das eleições neste domingo (4), os veículos da

realizam uma cobertura jornalística nacional, integrada e multiplataforma, com o tema O Jornalismo Público a Serviço da Democracia.

Ao longo de todo o dia, a

, a

e a

noticiam as diferentes etapas do processo eleitoral, desde a abertura da votação até a apuração e a divulgação dos resultados, com integração entre os veículos e participação de emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), gerida pela

.

Os eleitores vão escolher seus candidatos a presidente e vice-presidente da República, 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados federais, além de deputados estaduais e distritais.

TV Brasil

Das 9h às 13h, a cobertura da

conta com entradas ao vivo de hora em hora.

, noticiando os fatos mais relevantes do período.

A partir das 15h, a transmissão passa a ser conduzida do estúdio da

, com apresentação da jornalista Luciana Barreto.

e preparar o público para o encerramento da votação e o início da apuração.

Das 16h30 até o fim da apuração, a cobertura contínua da totalização dos votos fica sob o comando de Guilherme Portanova.

Agência Brasil

Durante todo o domingo, o site da

estará em constante atualização para trazer um noticiário completo com matérias de serviço aos eleitores e acompanhamento dos principais fatos da votação em todo país.

, garantindo agilidade na divulgação dos dados. Ao término da votação, as equipes produzem reportagens a serem distribuídas gratuitamente para centenas de jornais, sites de notícias e publicações do exterior.

O noticiário online publicará matérias com resultados e análises do Brasil que sai das urnas, com pautas sobre bancadas e candidatos mais votados, recortes de gênero e raça, entre outros temas.

Repórteres da

também participam dos programas especiais da

e da

, noticiando destaques e balanços do pleito eleitoral. Dois jornalistas estarão no estúdio da TV, e outros farão entradas ao vivo por telefone na programação da

.

Rádio Nacional

A

também marca presença na cobertura do primeiro turno das Eleições 2026 a partir das 8h,

. Ao longo do dia, serão entradas de 3 a 5 minutos às 8h, 9h, 10h, 11, 13h, 14h, 15h e 16h. Ao meio-dia, vai ao ar o Repórter Nacional Edição Especial.

As transmissões de conteúdos sobre o primeiro turno seguem de das 17h às 21h, com o Eleições 2026 - Especial de Apuração. O programa é produzido e apresentado através de uma parceria entre a área de programação e produção da

e o radiojornalismo da

.

Para oferecer aos ouvintes todas as informações sobre o desfecho da votação em todo o país, o especial traz a apuração e os resultados em tempo real, um giro com emissoras parceiras da RNCP e a participação de especialista. Os apresentadores serão Juliana Maya, Daniel Ito, Priscilla Mazenotti e Mario Sartorello.

https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar