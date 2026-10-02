Agência Brasil e veículos da EBC fazem cobertura especial das eleições

realizam uma cobertura jornalística nacional, integrada e multiplataforma, com o tema O Jornalismo Público a Serviço da Democracia.
Ao longo de todo o dia, aTV Brasil
, aAgência Brasil
e aRádio Nacional
noticiam as diferentes etapas do processo eleitoral, desde a abertura da votação até a apuração e a divulgação dos resultados, com integração entre os veículos e participação de emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), gerida pelaEBC
.
Os eleitores vão escolher seus candidatos a presidente e vice-presidente da República, 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados federais, além de deputados estaduais e distritais.A votação acontece neste domingo em primeiro turno, e no dia 25 de outubro no caso de segundo turno.
TV Brasil
Das 9h às 13h, a cobertura daTV Brasil
conta com entradas ao vivo de hora em hora.A emissora pública faz um giro pelas praças e canais parceiros da RNCP
, noticiando os fatos mais relevantes do período.
A partir das 15h, a transmissão passa a ser conduzida do estúdio daTV Brasil
, com apresentação da jornalista Luciana Barreto.O programa especial será dividido em blocos temáticos e vai aprofundar os principais assuntos do dia
e preparar o público para o encerramento da votação e o início da apuração.
Das 16h30 até o fim da apuração, a cobertura contínua da totalização dos votos fica sob o comando de Guilherme Portanova.Com dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, o programa apresenta a evolução da apuração em tempo real até a definição do resultado do primeiro turno.
Agência Brasil
Durante todo o domingo, o site daAgência Brasil
estará em constante atualização para trazer um noticiário completo com matérias de serviço aos eleitores e acompanhamento dos principais fatos da votação em todo país.Um painel na primeira página do site informará rapidamente os resultados
, garantindo agilidade na divulgação dos dados. Ao término da votação, as equipes produzem reportagens a serem distribuídas gratuitamente para centenas de jornais, sites de notícias e publicações do exterior.
O noticiário online publicará matérias com resultados e análises do Brasil que sai das urnas, com pautas sobre bancadas e candidatos mais votados, recortes de gênero e raça, entre outros temas.
Repórteres daAgência Brasil
também participam dos programas especiais daTV Brasil
e daRádio Nacional
, noticiando destaques e balanços do pleito eleitoral. Dois jornalistas estarão no estúdio da TV, e outros farão entradas ao vivo por telefone na programação daRádio Nacional
.
Rádio Nacional
ARádio Nacional
também marca presença na cobertura do primeiro turno das Eleições 2026 a partir das 8h,com edições ampliadas do Nacional Notícias
. Ao longo do dia, serão entradas de 3 a 5 minutos às 8h, 9h, 10h, 11, 13h, 14h, 15h e 16h. Ao meio-dia, vai ao ar o Repórter Nacional Edição Especial.A produção temática do jornal diário divulgará, em meia hora, as principais notícias sobre o pleito.
As transmissões de conteúdos sobre o primeiro turno seguem de das 17h às 21h, com o Eleições 2026 - Especial de Apuração. O programa é produzido e apresentado através de uma parceria entre a área de programação e produção daRádio Nacional
e o radiojornalismo daEBC
.
Para oferecer aos ouvintes todas as informações sobre o desfecho da votação em todo o país, o especial traz a apuração e os resultados em tempo real, um giro com emissoras parceiras da RNCP e a participação de especialista. Os apresentadores serão Juliana Maya, Daniel Ito, Priscilla Mazenotti e Mario Sartorello.TV Brasil na internet e nas redes sociais
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