Fim de semana de eleições será de chuva em grande parte do país

. A previsão foi atualizada na tarde desta sexta-feira (2) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Há ainda aviso laranja, de perigo, para grandes acumulados de chuva, noroeste, norte e leste de São Paulo, Triângulo Mineiro, centro e leste de Minas Gerais e centro e sul do Espírito Santo.

Também há aviso laranja de perigo para tempestades no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná.

As demais áreas do Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul permanecem sob aviso laranja de perigo para tempestades, enquanto outras áreas do país, distribuídas pelas cinco regiões e incluindo o Distrito Federal, estão sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Na segunda-feira, as instabilidades permanecem atuando principalmente no Sul e em parte do Sudeste e Centro-Oeste. O tempo fica mais firme apenas em áreas do Norte do Brasil e em setores do interior do Nordeste.

As temperaturas ficam amenas na Região Sul, em partes do Sudeste e no Distrito Federal, enquanto o calor predomina nas demais áreas, com temperaturas entre 35 graus Celsius (°C) e 39 °C no interior do Nordeste e na Região Norte.

Região Norte

Sábado (3).

No oeste e no sul da Região Norte, chove com trovoadas no Amazonas. Pancadas de chuva com trovoadas isoladas no centro e no sul do Pará, sudoeste de Roraima e em Tocantins. Nas demais áreas de Roraima, no Acre, em Rondônia e no nordeste do Pará ocorrem chuvas isoladas.

. Não deve chover no norte do Pará e no Amapá. Temperatura mínima de 22 °C em Rio Branco (AC) e máxima de 36 °C em Boa Vista (RR), Belém (PA), Manaus (AM) e Porto Velho (RO).

Domingo (4)

A previsão é de pancadas de chuva com trovoadas isoladas no centro, oeste e noroeste do Amazonas e no sudoeste de Tocantins. Muitas nuvens, com pancadas de chuva nas demais áreas do Amazonas, no Acre, no sudoeste de Roraima, no norte e leste de Rondônia e nas demais áreas de Tocantins.

Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em Tocantins, no centro e sul do Pará, em Rondônia e no centro, sul e sudeste do Amazonas.

Há ainda possibilidade de chuva isolada no norte e leste do Amapá e na faixa litorânea do Pará. O domingo de eleições será de sol e poucas nuvens em grande parte de Roraima, no norte e leste do Pará, no sudoeste de Rondônia e no oeste e sul do Amapá.

Boa Vista (RR) será a capital mais quente da região, com temperatura entre 27 °C e 37 °C. Em Porto Velho (RO), a mínima será de 25 °C e a máxima de 37 °C. Em Rio Branco (AC), a temperatura varia entre 23 °C e 33 °C.

Segunda-feira (5).

A semana começa com aumento da nebulosidade e tempo instável em grande parte da Região Norte. A chuva vem acompanhada de trovoadas no Amazonas, norte e leste de Rondônia, sudoeste do Pará, centro e oeste de Roraima e oeste de Tocantins.

Não há previsão de chuva apenas no centro e oeste do Acre. Nas demais áreas ocorrem chuvas isoladas. Em Boa Vista (RR), o calor segue intenso, com mínima de 27 °C e máxima de 37 °C. Em Rio Branco (AC), a temperatura varia entre 23 °C e 34 °C.

Região Nordeste

Sábado (3).

Tempo instável com chuva no interior do Nordeste. A previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no centro e sul do Maranhão, centro, sul e oeste do Piauí, noroeste, oeste e sudoeste da Bahia.

Nas demais áreas do Maranhão, no norte do Piauí, no noroeste do Ceará e no centro e sul da Bahia ocorrem chuvas isoladas. No período da noite, também ocorrem chuvas isoladas no litoral leste da Região Nordeste, entre a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e o litoral leste do Rio Grande do Norte.

O tempo fica um pouco mais aberto, com poucas nuvens, no agreste de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Nas demais áreas, muitas nuvens, mas sem chuva. A temperatura mínima entre as capitais será de 22 °C em Maceió (AL), e a máxima de 39 °C em Teresina (PI). Nas demais capitais, a temperatura máxima varia entre 30 °C e 32 °C.

Domingo (4).

O tempo estará ensolarado em grande parte da região Nordeste no domingo de eleições. Nebulosidade no oeste, sul e na faixa litorânea da região. Chuvas isoladas no oeste da Bahia, no litoral oeste do Maranhão e no litoral da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e litoral leste do Rio Grande do Norte.

O domingo será ensolarado, com poucas nuvens, no centro do Maranhão, grande parte do Piauí e do Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, centro e oeste da Paraíba e de Pernambuco, oeste de Alagoas e Sergipe e no norte da Bahia. Mínima de 22 °C em Maceió (AL) e máxima de 39 °C em Teresina (PI). Nas demais capitais, as máximas seguem entre 30 °C e 32 °C.

Segunda-feira (5).

Ao longo da faixa litorânea e no oeste da região, entre o oeste do Maranhão e da Bahia, o céu fica com muitas nuvens e há possibilidade de chuvas isoladas.

No interior da região, entre o leste do Maranhão, centro do Piauí, sul e sudoeste do Ceará, oeste da Paraíba e de Pernambuco e no centro e norte da Bahia, tempo ensolarado, com poucas nuvens.

Maceió (AL) e Recife (PE) registram as menores temperaturas entre as capitais, com 22 °C. A máxima será de 38 °C em Teresina (PI), 33 °C em São Luís (MA) e 31 °C em Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE) e Salvador (BA).

Região Centro-Oeste

Sábado (3).

Muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas em grande parte da região Centro-Oeste.

No nordeste de Mato Grosso e no norte de Goiás, a chuva vem acompanhada de trovoadas isoladas. Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no noroeste, norte, centro, sul e leste de Mato Grosso, no norte e leste de Mato Grosso do Sul, em Goiás e no Distrito Federal.

Em Brasília (DF), a mínima chega a 18 °C e a máxima não deve passar dos 25 °C. Em Goiânia (GO), temperatura amena, com mínima de 21 °C e máxima de 26 °C. Em Campo Grande (MS), a máxima será de 30 °C e, em Cuiabá (MT), a máxima atinge 32 °C.

Domingo (4).

Tempo instável e chuvoso no domingo de eleições na região Centro-Oeste. No norte de Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal e em grande parte de Mato Grosso do Sul ocorrem chuvas com trovoadas.

Chuvas mais isoladas apenas no oeste e noroeste de Mato Grosso do Sul e no sudoeste e oeste de Mato Grosso. Para o sul de Mato Grosso do Sul, na região de Amambai (MS), Iguatemi (MS) e Naviraí (MS), há aviso laranja de perigo para tempestades.

Em Brasília (DF), tempo instável com chuva e temperatura amena, entre 19 °C e 26 °C. Nas demais capitais, tempo quente e abafado durante a tarde. Máxima de 31 °C em Goiânia (GO), 33 °C em Campo Grande (MS) e 34 °C em Cuiabá (MT).

Segunda-feira (5).

As áreas de instabilidade se intensificam e chove com trovoadas em toda a Região Centro-Oeste. Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no oeste, centro, sul e leste de Mato Grosso do Sul.

Em Brasília (DF), vai ser mais um dia com temperaturas amenas, com mínima de 19 °C e máxima de 26 °C. Faz calor em Campo Grande (MS), com máxima de 35 °C, e em Cuiabá (MT), onde a mínima será de 27 °C e a máxima de 36 °C.

Região Sudeste

Sábado (3).

Durante a tarde e no período da noite, fortes áreas de instabilidade atingem a região e causam chuvas em grande parte do Sudeste.

Para o centro, sul, sudeste e leste de Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, nordeste e leste de São Paulo e para o Espírito Santo há previsão de chuva e trovoadas.

Nas demais áreas ocorrem chuvas isoladas.

Para a faixa entre o noroeste, norte e leste de São Paulo, para o Triângulo Mineiro e para o centro e sul do Espírito Santo há aviso laranja de perigo para grandes acumulados de chuva. Além disso, para São Paulo, Rio de Janeiro, centro e sul do Espírito Santo e para grande parte de Minas Gerais, exceto o nordeste do estado, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Em São Paulo (SP), faz frio, com mínima de 14 °C e máxima de 20 °C. No Rio de Janeiro (RJ), a temperatura também fica baixa, com mínima de 19 °C e máxima de apenas 23 °C. Em Vitória (ES) e em Belo Horizonte (MG), temperaturas amenas, com máxima de 25 °C nas duas capitais.

Domingo (4).

No Triângulo Mineiro, noroeste de Minas Gerais, noroeste, oeste, centro e sul de São Paulo ocorrem chuvas com trovoadas.

Nas demais áreas da região, muitas nuvens, com pancadas de chuva. Para o Triângulo Mineiro, noroeste, oeste, centro, sul e sudeste de Minas Gerais, para o Rio de Janeiro e para São Paulo há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Não deve chover apenas no norte de Minas Gerais.

Em São Paulo (SP), o maior colégio eleitoral do Brasil, o domingo de eleições amanhece com 15 °C, mas, ao longo do dia, esquenta e o tempo fica abafado, com chuva. A máxima chega a 27 °C na capital paulista. No Rio de Janeiro (RJ), será registrada a maior temperatura entre as capitais, com máxima de 30 °C e tempo abafado.

Segunda-feira (5)

A semana começa com instabilidades sobre o oeste e sul da região Sudeste. Com isso, chove com trovoadas no Triângulo Mineiro, oeste, centro, sul e sudeste de Minas Gerais, centro, sul e oeste do Rio de Janeiro e em todo o estado de São Paulo.

Muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas, na região de Belo Horizonte (MG). Céu com muitas nuvens nas demais áreas e possibilidade de chuva isolada no Espírito Santo.

O tempo fica abafado nas capitais, com mínima de 17 °C em São Paulo (SP) e máxima de 30 °C em Vitória (ES) e no Rio de Janeiro (RJ). Em Belo Horizonte (MG), a temperatura fica um pouco mais amena, com mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.

Região Sul

Sábado (3)

Ainda pela manhã, as nuvens começam a aumentar e, durante a tarde, o céu fica com muitas nuvens em toda a região, com chuvas isoladas.

As temperaturas ficam baixas em Curitiba (PR), com mínima de 10 °C e máxima de 19 °C. Em Florianópolis (SC), temperatura amena, com mínima de 14 °C e máxima de 21 °C. Em Porto Alegre (RS), o dia começa com 10 °C, mas a temperatura sobe e atinge 26 °C antes da chuva.

Domingo (4)

Risco de tempestades no domingo de eleições no Sul do Brasil. Dia chuvoso, com trovoadas no Paraná, em Santa Catarina e no noroeste e leste do Rio Grande do Sul.

Para as demais áreas do Paraná, exceto a faixa litorânea, e para o oeste de Santa Catarina há aviso laranja de perigo para tempestades. Não se descarta a ocorrência de eventos de tempo severo. Há ainda aviso amarelo de perigo potencial para tempestades nas demais áreas de Santa Catarina e no noroeste, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre (RS).

O domingo de eleições será de sol entre muitas nuvens, mas sem chuva, no oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul, abrangendo grande parte da Campanha Gaúcha.

As chuvas deixam as temperaturas baixas na região Sul. A mínima será de 14 °C em Curitiba (PR), onde a máxima não deve passar dos 19 °C. Em Porto Alegre (RS), o domingo terá temperaturas baixas, com mínima de 15 °C e máxima de 20 °C. Em Florianópolis (SC), a temperatura fica um pouco mais amena, mas não deve passar dos 22 °C.

Segunda-feira (5)

Por outro lado, na Campanha Gaúcha, principalmente na divisa com o Uruguai, a semana começa ensolarada, com predomínio de poucas nuvens. As temperaturas continuam baixas na Região Sul. A mínima entre as capitais será de 15 °C em Porto Alegre (RS) e em Curitiba (PR), mas a máxima não passa dos 19 °C em Curitiba (PR) e em Florianópolis (SC) e dos 18 °C em Porto Alegre (RS).