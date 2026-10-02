Veja como foi a sexta-feira (2) dos candidatos a presidente

>> Veja como foi o dia dos candidatos

Nos últimos dias antes do primeiro turno das eleições 2026, a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (2) incluiu caminhadas, comício e atos de campanha em diferentes cidades.



O candidato Rui Costa Pimenta participou de evento de encerramento de campanha em São Paulo.



A candidata Samara Martins participou de comício e caminhada no Recife.



O candidato Wilson Grassi concedeu entrevista à Sputnik Brasil.



O candidato Augusto Cury esteve em Brasília onde fez um ato contra interferência nas eleições, na Praça dos Três Poderes, e criticou decisões judiciais.

Augusto Cury disse que, caso eleito, fará um pacto com poderes Legislativo e Judiciário.

"Numa democracia, o Judiciário representa o alicerce. Ele é o guardião da Constituição, mas ele não pode interferir", disse.



A candidata Clariana Barão não teve agenda pública de campanha.



O candidato Edmilson Costa concedeu entrevista à emissora de rádio de Cidade de Goiás (GO) e a um canal do YouTube.



O candidato Flávio Bolsonaro participou de ato de campanha, na noite de hoje, em Montes Claros (MG), ao lado do candidato a deputado federal Nikolas Ferreira.



O candidato Hertz Dias participou de caminhada no centro de São Paulo.



No Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição, desfilou em carro aberto desde a Candelária até a Cinelândia.

Ele incentivou a participação dos eleitores com mais de 70 anos, em que o voto é facultativo, a votarem no próximo domingo (4) .

"Se não tiver mais vontade de votar por ela, tem os filhos, os netos, os bisnetos. É importante".

Lula participou também de ato em Belo Horizonte, onde defendeu investimentos nas universidades públicas e na ciência.



O candidato Renan Santos participou de coletiva de imprensa e da gravação de um podcast em São Paulo.



O candidato Romeu Zema não teve agenda pública de campanha.



Em Goiânia, o candidato Ronaldo Caiado participou de caminhada na região da 44 e na Avenida Igualdade, além de bandeiraço na Avenida Anhanguera.

Caiado criticou isenção de impostos para compras no exterior de até US$ 50 e defendeu que benefício semelhante seja concedido aos empresários brasileiros.

"Se está dando 100% de isenção até US$ 50, que seja dado também a nós que estamos produzindo no Brasil, defendeu.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

* Colaboraram Ana Cristina Campos e Rafael Cardoso (Rio de Janeiro), Luciano Nascimento (São Luís) e redação de São Paulo.