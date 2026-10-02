Veja como foi a sexta-feira (2) dos candidatos a presidente

>> Veja como foi o dia dos candidatosRui Costa Pimenta (PCO)
Samara Martins (UP)
O candidato Rui Costa Pimenta participou de evento de encerramento de campanha em São Paulo.
Wilson Grassi (Democrata)
A candidata Samara Martins participou de comício e caminhada no Recife.
Augusto Cury (Avante)
O candidato Wilson Grassi concedeu entrevista à Sputnik Brasil.
O candidato Augusto Cury esteve em Brasília onde fez um ato contra interferência nas eleições, na Praça dos Três Poderes, e criticou decisões judiciais.
Augusto Cury disse que, caso eleito, fará um pacto com poderes Legislativo e Judiciário.
"Numa democracia, o Judiciário representa o alicerce. Ele é o guardião da Constituição, mas ele não pode interferir", disse.Clariana Barão (DC)
Edmilson Costa (PCB)
A candidata Clariana Barão não teve agenda pública de campanha.
Flávio Bolsonaro (PL)
O candidato Edmilson Costa concedeu entrevista à emissora de rádio de Cidade de Goiás (GO) e a um canal do YouTube.
Hertz Dias (PSTU)
O candidato Flávio Bolsonaro participou de ato de campanha, na noite de hoje, em Montes Claros (MG), ao lado do candidato a deputado federal Nikolas Ferreira.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O candidato Hertz Dias participou de caminhada no centro de São Paulo.
No Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição, desfilou em carro aberto desde a Candelária até a Cinelândia.
Ele incentivou a participação dos eleitores com mais de 70 anos, em que o voto é facultativo, a votarem no próximo domingo (4) .
"Se não tiver mais vontade de votar por ela, tem os filhos, os netos, os bisnetos. É importante".
Lula participou também de ato em Belo Horizonte, onde defendeu investimentos nas universidades públicas e na ciência.Renan Santos (Missão)
Romeu Zema (Novo)
O candidato Renan Santos participou de coletiva de imprensa e da gravação de um podcast em São Paulo.
Ronaldo Caiado (PSD)
O candidato Romeu Zema não teve agenda pública de campanha.
Em Goiânia, o candidato Ronaldo Caiado participou de caminhada na região da 44 e na Avenida Igualdade, além de bandeiraço na Avenida Anhanguera.
Caiado criticou isenção de impostos para compras no exterior de até US$ 50 e defendeu que benefício semelhante seja concedido aos empresários brasileiros.
"Se está dando 100% de isenção até US$ 50, que seja dado também a nós que estamos produzindo no Brasil, defendeu.
A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.
* Colaboraram Ana Cristina Campos e Rafael Cardoso (Rio de Janeiro), Luciano Nascimento (São Luís) e redação de São Paulo.