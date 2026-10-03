Eleições 2026: saiba quais documentos são aceitos para votar

Mais de 158 milhões de brasileiros poderão votar neste domingo (4) no primeiro turno das Eleições Gerais. Para tanto, é comparecer a uma das 499 mil seções eleitorais e apresentar um documento oficial com foto.

e-Título (desde que apareça a foto do eleitor no aplicativo)

carteira de identidade

identidade social

passaporte

carteira de categoria profissional reconhecida por lei

certificado de reservista

carteira de trabalho física

Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os documentos oficiais com foto podem ser utilizados mesmo que estejam vencidos, desde que permitam a identificação do eleitor.

É possível votar sem o título de eleitor?

Sim. Documentos oficiais com foto, físicos ou digitais, serão aceito para identificação.

No entanto, para votar apresentando somente o e-Título, disponível nas plataformas iOS ou Android, é preciso que o aplicativo contenha a foto do eleitor.