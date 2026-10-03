Veja como foi o último dia de campanha dos candidatos a presidente

No último dia de campanha antes do 1º turno, marcado para este domingo (4), os candidatos à Presidência realizaram caminhadas, carreatas e se reuniram com apoiadores.

A candidata realizou uma caminhada no bairro do Alecrim, em Natal. Após a atividade, fez um balanço da campanha e voltou a destacar propostas da legenda relacionadas à renda, à dívida pública, à saúde e à educação. A candidata também ressaltou os diálogos mantidos com eleitores em diferentes regiões do país ao longo da campanha.

O candidato esteve em Colina (SP) na manhã deste sábado, onde participou de uma caminhada ao lado de apoiadores. O evento foi o único compromisso público divulgado pela campanha para o último dia antes da votação. Após a atividade, o candidato seguiu para Ribeirão Preto.

O candidato Flávio Bolsonaro participou pela manhã de uma moto-carreata entre Santa Bárbara dOeste e Americana, no interior paulista.

Durante o evento, Flávio posou para fotos segurando um cartaz com a imagem de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

Ao final do evento, ele agradeceu o apoio recebido durante a campanha e afirmou estar confiante no resultado das urnas.

"Eu tenho a convicção também que tem tudo pra que a gente ganhe essa eleição já no 1º turno", disse o senador chamando seus apoiadores para irem às urnas no domingo.

O candidato aproveitou o ato para criticar o STF dizendo que a Corte "tem de que deixar de ser uma delegacia de polícia".

Hertz Dias realizou pela manhã uma reunião virtual com apoiadores de diferentes regiões do país. Para o fim da tarde, participou do ato Pane no Sistema, promovido na sede do Sindicato dos Metroviários, em São Paulo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição, realizou a caminhada "Brasil Pronto pra Mais" nas ruas do centro de São Paulo. Em seu discurso, destacou temas como fim da escala 6x1, combate às bets e políticas de educação.

Lula referiu-se à eleição presidencial deste ano como uma oposição entre a democracia e a barbárie. Nós estamos a poucas horas de fazer possivelmente o maior gesto da revolução democrática desse país, disse.

De um lado, está a democracia, aqueles que defendem os direitos humanos, a educação, uma forte política de mobilidade urbana, aqueles que defendem a ciência e tecnologia e a soberania, ressaltou Lula.

Do outro lado, está a barbárie, aqueles que são contra a cultura, que acabaram com o Ministério da Indústria e Comércio, Ministério do Trabalho, Ministério da Igualdade Racial, Ministério dos Direitos Humanos e Ministério das Mulheres, acrescentou.

O presidente afirmou que manterá sua luta pelo povo brasileiro. É o povo brasileiro que vai derrotar a extrema-direita, os fascistas e os negacionistas.

Lula aproveitou o ato para convocar pessoas maiores de 70 anos, para quem o voto é facultativo, a irem às urnas neste domingo.

Renan Santos participou ao meio-dia de uma etapa do Tour Futuro Glorioso em Santos (SP). À tarde, seguiu para São Paulo, onde participou de caminhada com apoiadores entre a Praça da Liberdade e o Largo São Francisco.

O candidato cumpriu agenda pela manhã em Goiânia, com caminhada e carreata na região noroeste da cidade. Durante as atividades, voltou a defender propostas voltadas à agricultura familiar, à segurança pública e à saúde.

Participou neste sábado do programa Análise Política da Semana, transmitido pela Causa Operária TV. Durante a transmissão, comentou temas políticos e eleitorais na véspera do primeiro turno.

Os candidatos Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB) e Romeu Zema (Novo) não tiveram compromissos públicos neste sábado.

*Colaboraram Camila Boehm (de São Paulo) e Pedro Peduzzi