Chuva predomina neste domingo de eleição; Paraná tem alerta vermelho

O Paraná é o único com aviso vermelho. São esperadas tempestades severas com fortes rajadas de vento e granizo em toda a faixa oeste do estado, incluindo as cidades de:

Foz do Iguaçu,

Campo Mourão,

Cascavel,

Maringá

Londrina.

Nas demais áreas do estado, incluindo a capital Curitiba, e no oeste de Santa Catarina, o dia também será chuvoso. Há alerta laranja de perigo.

buscar proteção em locais elevados; evitar atravessa áreas alagadas; não estacionar veículos em baixo de postes ou árvores; não deixar crianças brincarem nas águas de inundações, alagamento e enxurradas. Além de vários perigos, elas poderão estar contaminadas; caso fique ilhado, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou Defesa Civil (199).

Nas demais áreas de Santa Catarina e no noroeste, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, chove com menos intensidade, mesmo assim, há alerta de perigo potencial para tempestades. As chuvas derrubam a temperatura em todo o Sul do país, com mínima, entre as capitais de 14°C em Curitiba e máxima de 22°C em Florianópolis.

Centro-Oeste

em todo o norte de Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal e em grande parte de Mato Grosso do Sul. Há aviso laranja de perigo para tempestades no sul de Mato Grosso do Sul.

Entre as capitais, a temperatura varia de mínima de 19°C em Brasília e máxima de 34°C em Cuiabá.

Sudeste

no Triângulo Mineiro, oeste, centro, sul e sudeste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Apenas no norte de Minas, os eleitores podem deixar o guarda-chuva em casa. O maior colégio eleitoral do país, São Paulo, registra a temperatura mínima, entre as capitais, de 15°C e a máxima será de 30°C no Rio de Janeiro.

Norte

, com aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em Tocantins, no centro e sul do Pará, em Rondônia e no centro, sul e sudeste do Amazonas.

Pode ocorrer chuva isolada no norte e leste do Amapá e na faixa litorânea do Pará. Os termômetros se mantêm elevados em quase toda a região, com temperatura mínima de 23°C em Rio Branco e máxima de 37°C em Boa Vista.

Nordeste

no sudoeste do Maranhão e do Piauí e no oeste da Bahia.

Chuvas isoladas também podem ocorrer no litoral da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e litoral leste do Rio Grande do Norte. A temperatura mínima, entre as capitais, será de 22°C em Maceió e a máxima será de 39°C em Teresina.