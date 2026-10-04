Eleições 2026: veja a ordem de votação na urna eletrônica

importante saber a ordem de votação na urna eletrônica. Veja a sequência:
- Deputado federal (4 dígitos)
- Deputado estadual ou distrital (5 dígitos)
- Senador primeira vaga (3 dígitos)
- Senador segunda vaga (3 dígitos)
- Governador (2 dígitos)
- Presidente da República (2 dígitos)
Após digitar cada número e conferir a foto e o nome do candidato, é preciso clicar na tecla verdeCONFIRMA
.
Se houver erro, basta pressionarCORRIGE
e refazer o voto daquele cargo.
Para votar em branco, é preciso clicar na teclaBRANCO
e depois emCONFIRMA
.
Neste ano, a urna eletrônica terá uma barra de progresso, exibida na parte de cima da tela, que vai mostrar para quais cargos o eleitor já votou e para quais ainda deve votar.
Senado
Nas eleições deste ano, ocorre a renovação de dois terços do Senado, por isso, o eleitor terá que escolher dois candidatos para o cargo. Não é permitido votar duas vezes no mesmo candidato.
Se o eleitor digitar apenas o número de legenda (dois dígitos), a urna não permitirá o prosseguimento da votação. Caso prossiga com um número inválido, o voto será considerado nulo para o cargo.