Eleições 2026: veja a ordem de votação na urna eletrônica

No primeiro turno das eleições 2026, os eleitores irão escolher os candidatos para seis cargos. É importante saber a ordem de votação na urna eletrônica.

Deputado federal (4 dígitos)

Deputado estadual ou distrital (5 dígitos)

Senador primeira vaga (3 dígitos)

Senador segunda vaga (3 dígitos)

Governador (2 dígitos)

Presidente da República (2 dígitos)

Após digitar cada número e conferir a foto e o nome do candidato, é preciso clicar na tecla verde

.

Se houver erro, basta pressionar

e refazer o voto daquele cargo.

Para votar em branco, é preciso clicar na tecla

e depois em

.

Neste ano, a urna eletrônica terá uma barra de progresso, exibida na parte de cima da tela, que vai mostrar para quais cargos o eleitor já votou e para quais ainda deve votar.

Senado

Nas eleições deste ano, ocorre a renovação de dois terços do Senado, por isso, o eleitor terá que escolher dois candidatos para o cargo. Não é permitido votar duas vezes no mesmo candidato.

Se o eleitor digitar apenas o número de legenda (dois dígitos), a urna não permitirá o prosseguimento da votação. Caso prossiga com um número inválido, o voto será considerado nulo para o cargo.