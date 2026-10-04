Eleições 2026: veja como consultar local de votação e seção eleitoral

O Tribunal recomenda que os eleitores confiram o local com antecedência para evitar dúvidas no dia da eleição.

A consulta permite verificar o endereço da seção eleitoral e a zona de votação.

Consulta pelo e-Título

Depois de acessar o aplicativo, basta selecionar a opção Onde votar.

O aplicativo apresenta as informações do local de votação, incluindo endereço, zona e seção eleitoral. O aplicativo também pode mostrar a rota até o local.

Consulta pelo site do TSE

Para fazer a consulta, é preciso acessar a opção Consultas e, depois, Onde votar. O sistema solicita os dados necessários para apresentar as informações eleitorais.

Atenção para mudanças

A Justiça Eleitoral de 10 estados e do Distrito Federal anunciou alterações em endereços das seções eleitorais.

Os 27 tribunais regionais eleitorais costumam manter em seus portais uma lista completa das mudanças. O eleitor deve acessar o seu TRE local e verificar avisos sobre o tema.