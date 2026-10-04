No Rio de Janeiro, 12,86 milhões de eleitores são esperados para votar

Mesmo antes da abertura das seções eleitorais no Rio de Janeiro, muitas pessoas já aguardavam para votar. São esperados nas urnas, neste domingo (4), em todo o estado, 12,86 milhões de eleitores.

"Eu trabalho hoje. Então, quis chegar cedo para votar logo. Eu sempre venho votar, porque isso é importante para a democracia", afirmou.

Noêmia Cidrack Ventura chegou por volta das 6h30.

"Prefiro ser uma das primeiras a votar para depois aproveitar o dia. Saindo daqui, compro um pãozinho e vou para casa tomar meu café. Eu já acordo cedo mesmo. Todo ano venho votar. Tenho que escolher quem eu quero que governe a gente".