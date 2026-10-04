TRE-SP inicia testes de integridade em urnas da capital paulista

Realizados há 20 anos, os testes de integridade servem para conferir a segurança do processo eleitoral. O objetivo é conferir se os votos digitados nos equipamentos equivalem aos votos registrados em células de papel pré-preenchidas por voluntários e lançados na urna eletrônica. O processo é mostrado para a câmera e, ao final do período de votação, às 17h00, é feita uma conferência entre o total de votos em papel e o total que a urna eletrônica indica.

É uma demonstração de que o resultado que as urnas emitem ao final do período de votação corresponde aos votos que efetivamente foram lançados. Até hoje, em mais de 20 anos, o resultado sempre bateu em todo o Brasil, explicou o juiz eleitoral Francisco Shintate, da comissão de teste de integridade de urnas.

Este ano o teste é feito em 3o urnas no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, 1000, no Paraíso, zona sul da capital, e em três urnas na seção da Universidade Paulista (Unip) Vergueiro, alguns metros distante.