Flávio e Lula votam no 1º turno; acompanhe voto dos demais candidatos

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) votou na manhã deste domingo (4) no Rio de Janeiro. Ele chegou pouco depois das 8h, logo após a abertura dos portões da Escola Municipal Barão Homem de Mello, na Vila Isabel. Depois de votar, o candidato posou para fotos ao lado da esposa, Fernanda Bolsonaro.

Flávio foi acompanhado do candidato ao governo do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, e dos candidatos ao Senado pelo PL Carlos Portinho e Carlos Jordy. A mãe do candidato, Rogéria Bolsonaro, candidata a deputada federal, também acompanhou o voto do filho.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, votou em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

Ele chegou à escola estadual João Firmino, seu local de votação, por volta das 9h10. Lula estava acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin. Também acompanharam o presidente as candidatas ao senado Simone Tebet e Marina Silva, além de Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo.

Ao deixar a cabine de votação, Lula posou para os fotógrafos ao lado de Alckmin segurando uma bandeira do Brasil.

Outros candidatos

Candidato pelo Novo, Romeu Zema votou em Araxá, no Triângulo Mineiro, por volta das 9h06.

*Em atualização