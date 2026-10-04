No estado de São Paulo, 32 urnas com problemas são substituídas

Oito urnas com problema foram detectadas na capital paulista e o restante, no interior do estado.

A estrutura inclui também as urnas de contingência, que são equipamentos mantidos de prontidão para eventuais substituições técnicas ao longo da votação.

Desde as 8h da manhã, os eleitores do estado de São Paulo estão votando em primeiro turno para presidente da República e governador do estado, além dos cargos legislativos de senador e deputados estadual e federal.