Justiça está preparada para eleição tranquila, diz presidente do TSE

Amanhecemos no dia de hoje com a segurança de que as eleições vão transcorrer na maior normalidade.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, disse, ao votar neste domingo (4), que a Justiça Eleitoral está preparada para que o país tenha uma das eleições mais tranquilas e exitosas.

As questões climáticas estão administradas, tanto nos locais mais extremos, como o Norte do Brasil com as secas, quanto em relação às chuvas que chegaram fortemente à Região Sul, disse.

O ministro votou às 8h no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul, em Brasília.

Zerésima