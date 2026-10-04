TSE registra 421 urnas substituídas nas primeiras 2 horas de votação

A Justiça Eleitoral deixou reservadas mais 68.912 equipamentos para substituição, se necessário.

O TSE não informa os motivos que levaram à substituição das urnas. Em geral a troca ocorre devido a falhas operacionais.

Até o momento, nenhuma ocorrência foi registrada.

Caso a urna eletrônica substituída apresente falha, a legislação prevê, como último recurso, a adoção de votação com cédula de papel. Até o momento, contudo, isso não foi necessário nas eleições deste ano.

Neste domingo (4), mais de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.