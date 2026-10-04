Eleições: São Paulo tem 45 casos de irregularidade e 15 prisões

O boletim divulgado também informa casos de boca de urna, que fica configurada quando há manifestações coletivas e sonoras, na capital e no interior.

Conforme determina a legislação eleitoral, não são permitidas nos dias de votação aglomerações de pessoas com roupas e artigos de propaganda política, o que foi confirmado ao chegarem ao endereço.

Ainda segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), em Mogi Mirim, a Polícia Militar também foi acionada após receber uma denúncia de boca de urna nas proximidades da Escola Técnica Estadual (ETEC) Pedro Ferreira Alves, localizada na Rua Ariovaldo Silveira Franco. Foi formalizada uma ocorrência junto ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) do município.

Somente

Em nota, a SSP destaca que mantém equipes de policiamento ostensivo e preventivo próximas aos locais, desde as 6h deste domingo (4).

Os agentes já foram escalados nos dias anteriores, para suprir demandas relacionadas à logística das urnas eletrônicas. Após o prazo para o eleitorado votar, que se encerra às 17h, permanecerão em atividade, para garantir novamente a segurança no transporte dos equipamentos.

A Polícia Civil atua com reforço dos plantões policiais em todo o estado, além de equipes especializadas de prontidão para o atendimento, o registro e a apuração de eventuais ocorrências.

"O acompanhamento da operação é realizado em tempo real pela Sala de Gerenciamento de Incidentes (SGI), instalada no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), em alinhamento com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), da SSP. O Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil (Cepol) também monitora os registros para agilizar os encaminhamentos necessários", completa a pasta no comunicado.