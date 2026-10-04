PF diz que não há risco ou indício de planos de ataque a embaixadas

Na última sexta-feira (2), a corporação investigou supostas ameaças à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e no entorno do Distrito Federal.

Em entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICC), em Brasília, o diretor-geral detalhou que a PF foi informada pela própria embaixada estadunidense sobre o caso e atuou para checar a veracidade das informações.

Embaixadas fechadas

Na última sexta-feira, as embaixadas dos Estados Unidos e da Austrália no Brasil anunciaram a suspensão dos serviços consulares em todas as cidades com atendimento presencial, alegando questões de segurança.

Austrália e Estados Unidos mantêm parceria na área de inteligência chamada Five Eyes (Cinco Olhos, na tradução para o português). Em nota, o governo australiano chegou a citar risco de terrorismo às vésperas do primeiro turno das eleições gerais no Brasil.

Balanço

As ocorrências foram registradas nos seguintes estados: Bahia, Rio de Janeiro, Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, Sergipe, Roraima, Acre, Distrito Federal, Rondônia, Amapá, Maranhão, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraíba.

Ainda de acordo com a corporação, até àquele momento, 59 pessoas foram conduzidas e foram apreendidos R$ 789.828,50 em bens e valores, sendo R$ R$383.627,50 em espécie.

A Polícia Federal ressalta que os valores de bens e dinheiro em espécie apresentados neste balanço são preliminares e ainda passarão por validação.