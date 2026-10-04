Eleição com recorde de pessoas com deficiência ainda impõe obstáculos

Acompanhado por familiares, Alexandre buscou o mesmo local de votação da eleição passada. Subiu dois lances de rampas e um elevador até o oitavo andar do prédio, até descobrir que sua seção tinha mudado de lugar.
Minha seção funcionava na Igreja Metodista [de Vila Isabel] e, na última eleição, me transferiram para a Uerj. Agora, tive que subir essa rampa toda para ir votar. Chegando lá, descobri que me mandaram de volta para a Metodista, disse Alexandre, que não conseguiu conferir o local de votação na internet antes de sair de casa.