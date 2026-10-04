Em São Paulo, 14% das seções estavam abertas às 18h para votação

Apesar de o encerramento da votação estar marcado para as 17h, alguns eleitores do estado de São Paulo ainda estão nas filas aguardando para escolher seus candidatos, informou neste domingo (4) o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), José Antonio Encinas Manfré.

Em entrevista coletiva concedida na sede do TRE, na capital paulista, na noite de hoje,

Esse atraso na votação em São Paulo, disse o presidente do TRE paulista, é resultado tanto das fortes chuvas quanto da demora do eleitor em digitar os números nas urnas. Havia muitos cargos em votação. além disso alguns eleitores acabaram se esquecendo de levar as anotações com os números de seus candidatos e demoraram para digitar os números, o que acabou contribuindo para a demora nas filas.

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Em algumas cidades do interior do estado, que foram severamente atingidas por chuvas e ventos, houve locais de votação com falta de luz. Mas isso, informou Manfré, não prejudicou a eleição, já que as urnas eletrônicas também utilizam baterias. Não houve prejuízo às eleições porque as baterias foram acionadas, disse ele.

Boletim divulgado pelo TRE-SP às 17h de hoje informou que

Isso corresponde a cerca de 0,276% das 114.605 urnas que foram utilizadas para esta eleição em São Paulo.