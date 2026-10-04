Dorinha e Vicentinho Junior vão disputar o 2° turno no Tocantins

Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até 19h14, 96,28% das urnas haviam sido totalizadas

Dorinha terminou a apuração em primeiro lugar, com 45,70% dos votos válidos, ou 372.189 votos.

Vicentinho ficou em segundo, com 43,76% , equivalente a 357.148 votos.

Como nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos, a eleição para governador do Tocantins será decidida em segundo turno, marcado para 25 de outubro.