Piauí reelege Rafael Fonteles como governador no primeiro turno

Rafael Fonteles (PT) foi reeleito governador da Paraíba neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do PT obteve 70,16% dos votos válidos, o equivalente a 1.180.667 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até as 19h29, 83,43% das urnas haviam sido totalizadas no estado. Com o resultado, ele está matematicamente eleito.
Ribeiro ficou à frente de Joel Rodrigues (PP), que recebeu 28,20% dos votos (474.596).
Na sequência, aparecem os seguintes candidatos:
- Professor Gisvaldo (PSOL), 0,52%;
- Dra. Lúcia Santos (PSDB), 0,49%;
- Elizeu Aguar (Novo), 0,27%;
- Geraldo Carvalho (PSTU), 0,10%;
- Santiago Belizário (UP), 0,09%;
- Lourdes Melo (PCO), 0,07%;
- Professor Jurity (DC), 0,05%;
- Ravenna da Inclusão (Democrata), 0,04%.
A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo do Piauí.
Eleito o governador mais jovem do Piauí em 2022, Rafael Fonteles é bacharel em matemática pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Atualmente com 41 anos, é natural de Teresina e mestre em economia matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa).
Fonteles é professor e ocupou o cargo de secretário estadual da Fazenda do Piauí, presidindo o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) de 2019 a 2021.