Piauí reelege Rafael Fonteles como governador no primeiro turno

Ribeiro ficou à frente de Joel Rodrigues (PP), que recebeu 28,20% dos votos (474.596).

Na sequência, aparecem os seguintes candidatos:

Professor Gisvaldo (PSOL), 0,52%;

Dra. Lúcia Santos (PSDB), 0,49%;

Elizeu Aguar (Novo), 0,27%;

Geraldo Carvalho (PSTU), 0,10%;

Santiago Belizário (UP), 0,09%;

Lourdes Melo (PCO), 0,07%;

Professor Jurity (DC), 0,05%;

Ravenna da Inclusão (Democrata), 0,04%.

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo do Piauí.

Eleito o governador mais jovem do Piauí em 2022, Rafael Fonteles é bacharel em matemática pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Atualmente com 41 anos, é natural de Teresina e mestre em economia matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa).

Fonteles é professor e ocupou o cargo de secretário estadual da Fazenda do Piauí, presidindo o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) de 2019 a 2021.