Daniel Vilela é reeleito governador de Goiás no primeiro turno

Daniel Vilela foi reeleito governador de Goiás neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do MDB obteve 58,82% dos votos válidos, o equivalente a 1.947.517 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até 19h30, 90,14% das urnas haviam sido totalizadas no estado.

Vilela ficou à frente de Wilder Morais, que recebeu 22,25% dos votos. Na sequência, aparecem Luis Cesar Bueno, com 9,74%; Marconi Perillo, com 8,82%; Luciana Amorim, com 0,33%; e Danilo da Silva, com 0,03%.

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo de Goiás.

Atual governador de Goiás, Daniel Vilela assumiu o cargo em março de 2026, após a renúncia de Ronaldo Caiado. Formado em direito, foi vereador, deputado estadual e deputado federal. Também presidiu a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).