Fábio Mitidieri é reeleito para governar o Sergipe por mais 4 anos

Em segundo lugar, ficou Valmir de Francisquinho (Republicanos), que obteve 37,58% dos votos válidos, o equivalente a 424.173 votos.

Dr. Helton (PSOL) ficou com 3,15% dos votos válidos (35.524) e Taty Cristina de Jesus (DC), com 0,23% (2.621).

Fábio Mitidieri tem 49 anos e é formado em administração. Foi vereador de Aracaju, secretário municipal e estadual e deputado federal por dois mandatos.