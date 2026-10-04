Tarcísio é reeleito governador de São Paulo

Até 19h42, 90,02% das urnas haviam sido totalizadas no estado.

Tarcísio ficou à frente de Fernando Haddad (PT), que recebeu 36,22% dos votos.

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos.

Tarcísio é servidor público de carreira, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e graduado em engenharia no Instituto Militar de Engenharia. Fez parte da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti. Trabalhou nas áreas de infraestrutura e investimento, foi presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e ministro da Infraestrutura.

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).