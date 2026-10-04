Dr. Furlan é eleito governador do Amapá no primeiro turno

Até às 20h11, 88,51% das urnas haviam sido totalizadas no estado.

Dr. Furlan ficou à frente de Clécio (União Brasil), que recebeu 37,72% dos votos. Na sequência, aparecem:

Carlos Cley (PSTU): 0,12%

Delegado Marcos (DC): 0,08%

Jairo Palheta (PCO): 0,07%

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo do Amapá.

Quem é o novo governador

Antônio Furlan (PSD) tem 53 anos e nasceu em San José, na Costa Rica, mas é filho de brasileiros. É médico cirurgião cardiovascular, foi eleito deputado estadual em 2014 e reeleito em 2018.

Em 2020, foi eleito prefeito de Macapá e reeleito em 2024.

Em março deste ano, Dr. Furlan foi afastado do cargo após indícios de desvio de recursos federais destinados à construção do Hospital Geral Municipal. Logo após, ele renunciou ao mandato.

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).