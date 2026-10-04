Mailza Assis e Alan Rick disputarão o 2° turno para governador do Acre

Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Mailza terminou a apuração em primeiro lugar, com 49,76% dos votos válidos, ou 218.170 votos.

Rick ficou em segundo, com 32,26% equivalente a 141.665 votos.

Até às 20h42, 99,9% das urnas haviam sido totalizadas.

Como nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos, a eleição para governador do Acre será decidida em segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro.