Dr. Daniel é eleito governador do Pará no primeiro turno

Dr. Daniel (Podemos) foi eleito governador do Pará neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026.

O candidato da coligação O Pará é do Povo (Pode/PL/DC/Novo/Solidariedade) obteve 51,75% dos votos válidos, o equivalente a 2.307.995 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até 21h02, 97,7% das urnas haviam sido totalizadas no estado.

Na sequência, aparecem:

Araceli Lemos (PSOL): 1,91%

Gal Leite (UP): 0,12%

Well Macedo (PSTU): 0,06%

Ruth Reis (Democrata): 0,04%

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo do Pará.

Quem é o novo governador

Antes, foi vereador, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Pará.

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).