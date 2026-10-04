Allyson e Cadu de Lula vão disputar o 2º turno para governador do RN

Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até as 20h49, 94,33% das urnas haviam sido totalizadas.

Como nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos, a eleição para governador do Rio Grande do Norte será decidida em segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Os demais candidatos obtiveram: