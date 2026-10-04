Sergio Moro é eleito governador do Paraná em 1º turno

Até às 20h51, 99,87% das urnas haviam sido totalizadas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os demais candidatos obtiveram:

Sandro Alex - 25,35%

Requião Filho - 23,48%

Foram 122 mil votos brancos e 133 mil nulos, que correspondem a 1,79% e 1,95%, respectivamente.

Sergio Moro é natural de Maringá (PR) e ficou conhecido nacionalmente como juiz federal à frente de processos da Operação Lava Jato. Foi ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Jair Bolsonaro e atualmente é senador pelo Paraná.

Aos 54 anos, disputou pela primeira vez o governo do estado.