Maranhão elege Eduardo Braide governador no primeiro turno

Eduardo Braide foi eleito governador do Maranhão neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do PSD obteve 54,10% dos votos válidos, o equivalente a 2.074.520 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Até as 21h17, 98,42% das urnas haviam sido totalizadas no estado. Com o resultado, ele está matematicamente eleito.
Braide ficou à frente de Orleans Brandão (MDB), que recebeu 34,68% dos votos (1.329.874).
Na sequência, aparecem os seguintes candidatos:
- Felipe Camarão (PT), 9,59%;
- Roberto Rocha (PRTB), 1,27%;
- André Luís (Missão), 0,20%;
- Saulo Arcangeli (PSTU), 0,12%;
- Reginaldo Lima (PCB), 0,03%;
- Dimas Cassimiro (PCO), 0,01%.
A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo do Maranhão.
Eduardo Braide foi prefeito de São Luís por dois mandatos, eleito em 2020 e reeleito em 2024. Antes, foi deputado estadual por dois mandatos e deputado federal. Em 2026, deixou a prefeitura para disputar o governo do Maranhão.
A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).