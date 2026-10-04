Aziz e Maria do Carmo vão disputar o 2° turno para governo do Amazonas

Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL)
vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Amazonas.
Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
- Aziz terminou a apuração em primeiro lugar, com 40,34% dos votos válidos, ou 818.967 votos.
- Maria do Carmo ficou em segundo, com 24,78%, equivalente a 503.081 votos.
Como nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos, a eleição para governador do Amazonas será decidida em segundo turno, marcado para 25 de outubro.Os demais candidatos obtiveram:
- Roberto Cidade (União Brasil): 21,8%
- David Almeida (Avante): 10,62%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1,77%
- Isael Munduruku (Rede): 0,56%
- Gilberto Vasconcelos (PSTU): 0,14%