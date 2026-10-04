Aziz e Maria do Carmo vão disputar o 2° turno para governo do Amazonas

Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Aziz terminou a apuração em primeiro lugar, com 40,34% dos votos válidos, ou 818.967 votos.

Maria do Carmo ficou em segundo, com 24,78%, equivalente a 503.081 votos.

Como nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos, a eleição para governador do Amazonas será decidida em segundo turno, marcado para 25 de outubro.