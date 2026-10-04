Douglas Ruas e Eduardo Paes disputam o 2º turno para o governo do Rio

Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até as 21h32, 99,95% das urnas haviam sido totalizadas.

Como nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos, a eleição para governador do Rio de Janeiro será decidida em segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Os demais candidatos obtiveram:

Garotinho (Republicanos): 3,17%

William Siri (PSOL): 2,71%,

Coronel Busnello (Missão): 0,98%

André Marinho (Novo): 0,52%

Juliete (UP): 0,39%

Cyro Garcia (PSTU): 0,17%

Luan Monteiro (PCO) 0,03%

O resultado acima ainda será ratificado pelo próprio TSE: caso o tribunal decida por invalidar os votos de Garotinho, Ruas vencerá no primeiro turno.