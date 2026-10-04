Congestionamento no sistema de dados gerou atraso na apuração, diz TSE

Por volta das 19h, a totalização nacional dos votos para presidente da República ficou travada no patamar de 64%. A totalização foi retomada por volta das 20h, quando a contagem passou para 84%.

O que ocorreu foi um congestionamento de dados. A cada eleição, nós somos surpreendidos com alguma intercorrência, o que é natural para quem lida com sistemas complexos e tão variados, afirmou.

De acordo com o presidente, quando o problema foi detectado pela equipe de tecnologia da informação do tribunal, um protocolo foi acionado para garantir a segurança do sistema.

A princípio, não se sabe se isso foi derivado de outro problema. O que a nossa TI constatou foi um fluxo [de dados] superior ao normal, e esse congestionamento gerou um atraso, completou.