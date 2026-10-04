Reeleito em SP, Tarcísio promete mais entregas para o próximo mandato

Podem ter certeza que os quatro anos que virão serão ainda melhores do que foram esses quatro. Nós vamos entregar ainda mais, vamos fazer a diferença.

Candidato do Republicanos obteve 62,8% dos votos válidos e ficou à frente de Haddad, que recebeu 36,22% dos votos.

No discurso da vitória, que reuniu apoiadores e políticos como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e Marcos Pereira, presidente do Republicanos, o governador reeleito agradeceu aos eleitores e às lideranças presentes no local, especialmente os prefeitos de diversas cidades do estado de São Paulo que o apoiaram.

A gente mostrou que era possível construir um consenso em um país onde faltam consensos, a gente construiu consensos em torno de um projeto. Uma aliança por propósito, uma aliança por projeto, uma aliança para fazer a diferença.

Tarcísio também agradeceu a população de São Paulo.

A população que nos deu a maior votação da história nessa era da redemocratização. A partir do momento em que você tem essa porta aberta, um estado que me acolheu quatro anos atrás de forma tão generosa. Um estado que acreditou, que depositou confiança no nosso trabalho, a gente tem a obrigação de retribuir.

O governador reeleito também destacou os próximos desafios.

A gente sabe que tem muito a fazer. A gente sabe que tem um longo caminho a percorrer e vamos percorrer esse caminho juntos. Vamos fazer essa diferença juntos, porque o dia de hoje é o dia de renovar compromissos com o estado de São Paulo. Nós estamos conectados com o futuro, com as profissões do futuro. Com os jovens, com as mulheres, com as mães atípicas.