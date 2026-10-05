Quando será o segundo turno das eleições? Veja a data

Flávio terminou a apuração em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, o equivalente a 56.103.033 votos. Lula ficou em segundo, com 45,16%, ou 53.870.724 votos.

A eleição presidencial é decidida em segundo turno quando nenhum candidato obtém mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

>> Veja onde haverá 2º turno para governador e quem são os candidatos:



Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos)



Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL)



Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT)



Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o segundo turno no Espírito Santo. Pazolini obteve 49,65% dos votos válidos e Ferraço ficou com 34,06%.



Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD)



Allyson (União) e Cadu de Lula (PT)



Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB)