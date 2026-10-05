Tempo fica chuvoso em grande parte do país nesta segunda-feira

Na Região Centro-Oeste, chove com trovoada em quase toda a região deixando as temperaturas mais amenas. A mínima é de 19°C em Brasília e a máxima, de 36°C em Campo Grande.

No Norte, a chuva vem acompanhada de trovoadas no Amazonas, norte e leste de Rondônia, sudoeste do Pará, centro e oeste de Roraima e oeste de Tocantins. O calor persiste, e os termômetros marcam mínima de 23°C em Rio Branco e máxima de 37°C em Boa Vista.

O céu fica com muitas nuvens no Nordeste. Há possibilidade de chuvas isoladas, apenas ao longo da faixa litorânea e entre o oeste do Maranhão e da Bahia.

Entre as capitais, a temperatura mínima será de 22°C em Maceió e a máxima será de 38°C em Teresina.

Na parte Sudeste do país, a previsão é de chuvas com trovoadas no Triângulo Mineiro, oeste, centro, sul e sudeste de Minas Gerais, centro, sul e oeste do Rio de Janeiro e em todo o estado de São Paulo. Há previsão de muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas, na região de Belo Horizonte e no Espírito Santo. Nas capitais, a temperatura mínima esperada é de 17°C em São Paulo e a máxima é de 30°C no Rio de Janeiro.

No Sul, permanece chovendo e trovejando no Paraná, em Santa Catarina e no noroeste, norte e nordeste do Rio Grande do Sul. As temperaturas continuam baixas, com mínima de 15°C em Porto Alegre e máxima de 19°C em Curitiba.