Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato foram os deputados mais votados

Natural de Belo Horizonte, o parlamentar mineiro de 30 anos de idade começou sua carreira na política eleitoral em 2020, quando foi eleito vereador de Belo Horizonte, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). Em 2022, foi eleito deputado federal pela primeira vez, já pelo PL, conquistando 1.492.047 dos votos.

Companheiro de partido de Nikolas,

Com 28 anos, Pavanato nasceu em Sorocaba. Sua primeira eleição foi em 2022, quando tentou uma vaga de deputado estadual, mas com 36 mil votos ficou apenas na suplência para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Em 2024, já pelo PL, elegeu-se vereador da cidade de São Paulo com 161 mil votos.

Nascida em Franco de Rocha, foi vereadora de São Paulo de 2021 a 2023. Já na Câmara dos Deputados, atuou como líder da Federação PSOL Rede e como 2ª vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Atualmente é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.

Os outros candidatos a deputado federal com mais votos nesta eleição foram André Fernandes (PL-CE), com 684.732 votos; Sâmia Bomfim (PSOL-SP), com 583.107 votos; Julia Zanatta (PL-SC), com 560.223 votos; Ana Elisa (PT-MG), com 524.129 votos; Kim Kataguiri (Missão-SP), com 520.071 votos; Tabata Amaral (PSB-SP), com 476.383 votos; e Jeffrey Chiquini (Novo-PR), com 425.399 votos.