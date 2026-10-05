Conheça os governadores eleitos e os senadores mais votados

foram às urnas nesse domingo (4) escolher candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal, dois senadores, governador e presidente da República.
Para consultar todos os dados referentes ao resultado do primeiro turno, acesse a
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Confira a relação completa de eleitos para os governos estaduais, Senado e a lista dos três deputados federais mais votados em cada unidade da Federação:
AcreGoverno:
Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) disputam o segundo turno.
- Marcio Bittar (PL)
- Mara Rocha (Republicanos).
- Socorro Neri (PP),
- Dr. Fábio Rueda (União Brasil)
- Coronel Ulysses (União Brasil)
AlagoasGovernador eleito:
JHC (PSDB)Senadores eleitos
- Arthur Lira (PP)
- Marina JHC (PSDB).
- Alvinho Lira (PP)
- Delegado Fabio Costa (PP)
- Luciano Amaral (PSD)
AmapáGovernador eleito:
Dr. Furlan (PSD)
- Rayssa Furlan (Podemos)
- Lucas Barreto (PSD)
- Felipe Show (União Brasil)
- Josenildo (PDT)
- Aline Gurgel (União Brasil)
AmazonasGoverno:
Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) disputam o segundo turno.
- Eduardo Braga (MDB)
- Plínio Valério (PSDB)
- Sargento Salazar (PL)
- Sidney Leite (PSD)
- Adail Filho (MDB)
BahiaGovernador eleito:
Jerônimo Rodrigues (PT)
- Rui Costa (PT)
- Jaques Wagner (PT)
Deputados federais mais votados
- Pastor Sargento Isidório (Avante)
- Antonio Brito (PSD)
- Neto Carletto (Avante)
CearáGovernador eleito:
Elmano de Freitas (PT)Senadores eleitos
- Cid Gomes (PSB)
- Luizianne Lins (Rede)
- André Fernandes (PL)
- Tainah Marinho (PSB)
- Yury do Paredão (MDB)
Distrito FederalGoverno:
Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) disputam o segundo turno.
- Michele Bolsonaro (PL)
- Bia Kicis (PL)
- Fábio Felix (PSOL)
- Rafael Prudente (MDB)
- Alberto Fraga (PL)
Candidatos ao governo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) disputam o segundo turno.
Senadores eleitos: Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos).
Deputados federais mais votados: Lucas Polese (PL), Jack Rocha (PT) e Dr. Bruno Resende (União Brasil).
Governador eleito: Daniel Vilela (MDB).
Senadores eleitos: Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União Brasil).
Deputados federais mais votados: Bruno Peixoto (União Brasil), Delegada Adriana Accorsi (PT) e Fred Rodrigues (PL).
Governador eleito: Eduardo Braide (PSD).
Senadores eleitos: André Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo).
Deputados federais mais votados: Pedro Lucas Fernandes (União Brasil), Iracema Vale (MDB) e Vinicius Ferro (MDB).
Governador eleito: Otaviano Pivetta (Republicanos).
Senadores eleitos: Mauro Mendes (União Brasil) e Zé Medeiros (PL).
Deputados federais mais votados: Coronel Fernanda (PL), Professora Rosa Neide (PT) e Fábio Garcia (União Brasil).
Governador eleito: Eduardo Riedel (PP).
Senadores eleitos: Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL).
Deputados federais mais votados: Camila Jara (PT), Marcos Pollon (PL) e Rose Modesto (União Brasil).
Governador eleito: Cleitinho Azevedo (Republicanos).
Senadores eleitos: Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT).
Deputados federais mais votados: Nikolas Ferreira (PL), Ana Elisa (PT) e Duda Salabert (PSOL).
Governador eleito: Dr. Daniel (Podemos).
Senadores eleitos: Helder Barbalho (MDB) e Chicão (União Brasil).
Deputados federais mais votados: Delegado Caveira (PL), Jader Filho (MDB) e Dra. Alessandra Haber (Podemos).
Governador eleito: Lucas Ribeiro (PP).
Senadores eleitos: João Azevêdo (PSB) e Veneziano (MDB).
Deputados federais mais votados: Cabo Gilberto (PL), Aguinaldo Ribeiro (PP) e Ricardo Coutinho (PT).
Governador eleito: Sergio Moro (PL).
Senadores eleitos: Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo).
Deputados federais mais votados: Jeffrey Chiquini (Novo), Guilherme Kilter (Novo) e Sargento Fahur (PL).
Governadora eleita: Raquel Lyra (PSD).
Senadores eleitos: Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT).
Deputados federais mais votados: Pedro Campos (PSB), Jones Manoel (PSOL) e Anderson Ferreira (PL).
Governador eleito: Rafael Fonteles (PT).
Senadores eleitos: Marcelo Castro (MDB) e Júlio César O Julim do Lula (PSD).
Deputados federais mais votados: Georgiano (PSD), Delegado Charles (PV) e Castro Neto (MDB).
Candidatos ao governo: Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) disputam o segundo turno.
Senadores eleitos: Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
Deputados federais mais votados: Dr. Luizinho (PP), Rick Azevedo (PSOL) e Lindbergh (PT).
Candidatos ao governo: Allyson (União Brasil) e Cadu de Lula (PT) disputam o segundo turno.
Senadores eleitos: Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT).
Deputados federais mais votados: Natália Bonavides (PT), Nina (PL) e Benes Leocádio (União Brasil).
Governador eleito: Luciano Zucco (PL).
Senadores eleitos: Ubiratan Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo).
Deputados federais mais votados: Maurício Marcon (PL), Fernanda Melchionna (PSOL) e Giovani Cherini (PL).
Governador eleito: Marcos Rogério (PL).
Senadores eleitos: Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL).
Deputados federais mais votados: Lucio Mosquini (PL), Coronel Chrisóstomo (PL) e Thiago Flores (União Brasil).
Governador eleito: Arthur Henrique (PL).
Senadores eleitos: Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB).
Deputados federais mais votados: Marcos Jorge (Republicanos), Ítalo Otávio (Republicanos) e Rodrigo Mesquita (Podemos).
Governador eleito: Jorginho Mello (PL).
Senadores eleitos: Carol De Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL).
Deputados federais mais votados: Julia Zanatta (PL), Ana Paula Lima (PT) e Professor Pedro Uczai (PT).
Governador eleito: Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Senadores eleitos: Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
Deputados federais mais votados: Lucas Pavanato (PL), Erika Hilton (PSOL) e Sâmia Bomfim (PSOL).
Governador eleito: Fábio Mitidieri (PSD).
Senadores eleitos: Rogério Carvalho (PT) e Delegado Alessandro (MDB).
Deputados federais mais votados: Yandra Moura (União Brasil), Claudio Mitidieri (PSB) e João Daniel (PT).
Candidatos ao governo: Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) disputam o segundo turno.
Senadores eleitos: Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB).
Deputados federais mais votados: Professora Janad Valcari (PP), Jair Farias (União Brasil) e Lucas Campelo (Republicanos).