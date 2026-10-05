Conheça os governadores eleitos e os senadores mais votados

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Confira a relação completa de eleitos para os governos estaduais, Senado e a lista dos três deputados federais mais votados em cada unidade da Federação:

Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) disputam o segundo turno.





Marcio Bittar (PL)

Mara Rocha (Republicanos).

Socorro Neri (PP),

Dr. Fábio Rueda (União Brasil)

Coronel Ulysses (União Brasil)

JHC (PSDB)

Arthur Lira (PP)

Marina JHC (PSDB).

Alvinho Lira (PP)

Delegado Fabio Costa (PP)

Luciano Amaral (PSD)

Dr. Furlan (PSD)





Rayssa Furlan (Podemos)

Lucas Barreto (PSD)

Felipe Show (União Brasil)

Josenildo (PDT)

Aline Gurgel (União Brasil)

Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) disputam o segundo turno.





Eduardo Braga (MDB)

Plínio Valério (PSDB)

Sargento Salazar (PL)

Sidney Leite (PSD)

Adail Filho (MDB)

Jerônimo Rodrigues (PT)





Rui Costa (PT)

Jaques Wagner (PT)





Pastor Sargento Isidório (Avante)

Antonio Brito (PSD)

Neto Carletto (Avante)

Elmano de Freitas (PT)

Cid Gomes (PSB)

Luizianne Lins (Rede)

André Fernandes (PL)

Tainah Marinho (PSB)

Yury do Paredão (MDB)

Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) disputam o segundo turno.





Michele Bolsonaro (PL)

Bia Kicis (PL)

Fábio Felix (PSOL)

Rafael Prudente (MDB)

Alberto Fraga (PL)

Candidatos ao governo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) disputam o segundo turno.

Senadores eleitos: Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos).

Deputados federais mais votados: Lucas Polese (PL), Jack Rocha (PT) e Dr. Bruno Resende (União Brasil).

Governador eleito: Daniel Vilela (MDB).

Senadores eleitos: Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União Brasil).

Deputados federais mais votados: Bruno Peixoto (União Brasil), Delegada Adriana Accorsi (PT) e Fred Rodrigues (PL).

Governador eleito: Eduardo Braide (PSD).

Senadores eleitos: André Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo).

Deputados federais mais votados: Pedro Lucas Fernandes (União Brasil), Iracema Vale (MDB) e Vinicius Ferro (MDB).

Governador eleito: Otaviano Pivetta (Republicanos).

Senadores eleitos: Mauro Mendes (União Brasil) e Zé Medeiros (PL).

Deputados federais mais votados: Coronel Fernanda (PL), Professora Rosa Neide (PT) e Fábio Garcia (União Brasil).

Governador eleito: Eduardo Riedel (PP).

Senadores eleitos: Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL).

Deputados federais mais votados: Camila Jara (PT), Marcos Pollon (PL) e Rose Modesto (União Brasil).

Governador eleito: Cleitinho Azevedo (Republicanos).

Senadores eleitos: Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT).

Deputados federais mais votados: Nikolas Ferreira (PL), Ana Elisa (PT) e Duda Salabert (PSOL).

Governador eleito: Dr. Daniel (Podemos).

Senadores eleitos: Helder Barbalho (MDB) e Chicão (União Brasil).

Deputados federais mais votados: Delegado Caveira (PL), Jader Filho (MDB) e Dra. Alessandra Haber (Podemos).

Governador eleito: Lucas Ribeiro (PP).

Senadores eleitos: João Azevêdo (PSB) e Veneziano (MDB).

Deputados federais mais votados: Cabo Gilberto (PL), Aguinaldo Ribeiro (PP) e Ricardo Coutinho (PT).

Governador eleito: Sergio Moro (PL).

Senadores eleitos: Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo).

Deputados federais mais votados: Jeffrey Chiquini (Novo), Guilherme Kilter (Novo) e Sargento Fahur (PL).

Governadora eleita: Raquel Lyra (PSD).

Senadores eleitos: Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT).

Deputados federais mais votados: Pedro Campos (PSB), Jones Manoel (PSOL) e Anderson Ferreira (PL).

Governador eleito: Rafael Fonteles (PT).

Senadores eleitos: Marcelo Castro (MDB) e Júlio César O Julim do Lula (PSD).

Deputados federais mais votados: Georgiano (PSD), Delegado Charles (PV) e Castro Neto (MDB).

Candidatos ao governo: Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) disputam o segundo turno.

Senadores eleitos: Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).

Deputados federais mais votados: Dr. Luizinho (PP), Rick Azevedo (PSOL) e Lindbergh (PT).

Candidatos ao governo: Allyson (União Brasil) e Cadu de Lula (PT) disputam o segundo turno.

Senadores eleitos: Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT).

Deputados federais mais votados: Natália Bonavides (PT), Nina (PL) e Benes Leocádio (União Brasil).

Governador eleito: Luciano Zucco (PL).

Senadores eleitos: Ubiratan Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo).

Deputados federais mais votados: Maurício Marcon (PL), Fernanda Melchionna (PSOL) e Giovani Cherini (PL).

Governador eleito: Marcos Rogério (PL).

Senadores eleitos: Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL).

Deputados federais mais votados: Lucio Mosquini (PL), Coronel Chrisóstomo (PL) e Thiago Flores (União Brasil).

Governador eleito: Arthur Henrique (PL).

Senadores eleitos: Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB).

Deputados federais mais votados: Marcos Jorge (Republicanos), Ítalo Otávio (Republicanos) e Rodrigo Mesquita (Podemos).

Governador eleito: Jorginho Mello (PL).

Senadores eleitos: Carol De Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL).

Deputados federais mais votados: Julia Zanatta (PL), Ana Paula Lima (PT) e Professor Pedro Uczai (PT).

Governador eleito: Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Senadores eleitos: Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).

Deputados federais mais votados: Lucas Pavanato (PL), Erika Hilton (PSOL) e Sâmia Bomfim (PSOL).

Governador eleito: Fábio Mitidieri (PSD).

Senadores eleitos: Rogério Carvalho (PT) e Delegado Alessandro (MDB).

Deputados federais mais votados: Yandra Moura (União Brasil), Claudio Mitidieri (PSB) e João Daniel (PT).

Candidatos ao governo: Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) disputam o segundo turno.

Senadores eleitos: Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB).

Deputados federais mais votados: Professora Janad Valcari (PP), Jair Farias (União Brasil) e Lucas Campelo (Republicanos).