Conheça governadores e senadores eleitos e os deputados mais votados

foram às urnas nesse domingo (4) escolher candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal, dois senadores, governador e presidente da República.
Para consultar todos os dados referentes ao resultado do primeiro turno, acesse a
.
Confira a relação completa de eleitos para os governos estaduais, Senado e a lista dos três deputados federais mais votados em cada unidade da Federação:
AcreGoverno:
Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) disputam o segundo turno.
- Marcio Bittar (PL)
- Mara Rocha (Republicanos)
- Socorro Neri (PP)
- Dr. Fábio Rueda (União Brasil)
- Coronel Ulysses (União Brasil)
AlagoasGovernador eleito:
JHC (PSDB)Senadores eleitos
- Arthur Lira (PP)
- Marina JHC (PSDB)
- Alvinho Lira (PP)
- Delegado Fabio Costa (PP)
- Luciano Amaral (PSD)
AmapáGovernador eleito:
Dr. Furlan (PSD)
- Rayssa Furlan (Podemos)
- Lucas Barreto (PSD)
- Felipe Show (União Brasil)
- Josenildo (PDT)
- Aline Gurgel (União Brasil)
AmazonasGoverno:
Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) disputam o segundo turno.
- Eduardo Braga (MDB)
- Plínio Valério (PSDB)
- Sargento Salazar (PL)
- Sidney Leite (PSD)
- Adail Filho (MDB)
BahiaGovernador eleito:
Jerônimo Rodrigues (PT)
- Rui Costa (PT)
- Jaques Wagner (PT)
- Pastor Sargento Isidório (Avante)
- Antonio Brito (PSD)
- Neto Carletto (Avante)
CearáGovernador eleito:
Elmano de Freitas (PT)Senadores eleitos
- Cid Gomes (PSB)
- Luizianne Lins (Rede)
- André Fernandes (PL)
- Tainah Marinho (PSB)
- Yury do Paredão (MDB)
Distrito FederalGoverno:
Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) disputam o segundo turno.
- Michele Bolsonaro (PL)
- Bia Kicis (PL)
- Fábio Felix (PSOL)
- Rafael Prudente (MDB)
- Alberto Fraga (PL)
Espírito SantoGoverno:
Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) disputam o segundo turno.Senadores eleitos
- Renato Casagrande (PSB)
- Evair de Melo (Republicanos)
- Lucas Polese (PL)
- Jack Rocha (PT)
- Dr. Bruno Resende (União Brasil)
Governador eleito:
Goiás
Daniel Vilela (MDB)
- Gustavo Gayer (PL)
- Gracinha Caiado (União Brasil)
- Bruno Peixoto (União Brasil)
- Delegada Adriana Accorsi (PT)
- Fred Rodrigues (PL)
MaranhãoGovernador eleito
: Eduardo Braide (PSD)
- André Fufuca (PP)
- Lahesio Bonfim (Novo)
- Pedro Lucas Fernandes (União Brasil)
- Iracema Vale (MDB)
- Vinicius Ferro (MDB)
Mato GrossoGovernador eleito:
Otaviano Pivetta (Republicanos)
- Mauro Mendes (União Brasil)
- Zé Medeiros (PL)
- Coronel Fernanda (PL)
- Professora Rosa Neide (PT)
- Fábio Garcia (União Brasil)
Mato Grosso do SulGovernador eleito:
Eduardo Riedel (PP)
- Reinaldo Azambuja (PL)
- Capitão Contar (PL)
- Camila Jara (PT),
- Marcos Pollon (PL)
- Rose Modesto (União Brasil)
Minas GeraisGovernador eleito:
Cleitinho Azevedo (Republicanos)
- Domingos Sávio (PL)
- Marília Campos (PT)
- Nikolas Ferreira (PL)
- Ana Elisa (PT)
- Duda Salabert (PSOL)
ParáGovernador eleito:
Dr. Daniel (Podemos)
- Helder Barbalho (MDB)
- Chicão (União Brasil)
- Delegado Caveira (PL)
- Jader Filho (MDB)
- Dra. Alessandra Haber (Podemos)
ParaíbaGovernador eleito:
Lucas Ribeiro (PP)
- João Azevêdo (PSB)
- Veneziano (MDB)
Deputados federais mais votados
- Cabo Gilberto (PL)
- Aguinaldo Ribeiro (PP)
- Ricardo Coutinho (PT)
ParanáGovernador eleito:
Sergio Moro (PL)
- Filipe Barros (PL)
- Deltan Dallagnol (Novo)
- Jeffrey Chiquini (Novo)
- Guilherme Kilter (Novo)
- Sargento Fahur (PL)
PernambucoGovernadora eleita:
Raquel Lyra (PSD)
- Humberto Costa (PT)
- Marília Arraes (PDT)
- Pedro Campos (PSB)
- Jones Manoel (PSOL)
- Anderson Ferreira (PL)
PiauíGovernador eleito:
Rafael Fonteles (PT)
- Marcelo Castro (MDB)
- Júlio César O Julim do Lula (PSD)
- Georgiano (PSD)
- Delegado Charles (PV)
- Castro Neto (MDB)
Rio de JaneiroGoverno:
Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) disputam o segundo turno
- Carlos Portinho (PL)
- Carlos Jordy (PL)
- Dr. Luizinho (PP)
- Rick Azevedo (PSOL)
- Lindbergh (PT)
Rio Grande do Norte
Governo: Allyson (União Brasil) e Cadu de Lula (PT) disputam o segundo turno
- Styvenson Valentim (Podemos)
- Samanda de Lula (PT)
- Natália Bonavides (PT)
- Nina (PL)
- Benes Leocádio (União Brasil)
Rio Grande do SulGovernador eleito:
Luciano Zucco (PL)
- Ubiratan Sanderson (PL)
- Marcel van Hattem (Novo)
- Maurício Marcon (PL)
- Fernanda Melchionna (PSOL)
- Giovani Cherini (PL)
RondôniaGovernador eleito:
Marcos Rogério (PL)
Deputados federais mais votados
Fernando Máximo (PL)
Bruno Scheid (PL)
Lucio Mosquini (PL)
Coronel Chrisóstomo (PL)
Thiago Flores (União Brasil)
RoraimaGovernador eleito:
Arthur Henrique (PL)
- Nicoletti (PL)
- Teresa Surita (MDB)
- Marcos Jorge (Republicanos)
- Ítalo Otávio (Republicanos)
- Rodrigo Mesquita (Podemos)
Santa CatarinaGovernador eleito:
Jorginho Mello (PL)
- Carol De Toni (PL)
- Carlos Bolsonaro (PL)
- Julia Zanatta (PL)
- Ana Paula Lima (PT)
- Professor Pedro Uczai (PT)
São PauloGovernador eleito:
Tarcísio de Freitas (Republicanos)
- Guilherme Derrite (PP)
- André do Prado (PL)
- Lucas Pavanato (PL)
- Erika Hilton (PSOL)
- Sâmia Bomfim (PSOL)
SergipeGovernador eleito:
Fábio Mitidieri (PSD)
- Rogério Carvalho (PT)
- Delegado Alessandro (MDB)
- Yandra Moura (União Brasil)
- Claudio Mitidieri (PSB)
- João Daniel (PT)
TocantinsGoverno:
Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) disputam o segundo turno
- Eduardo Gomes (PL)
- Alexandre Guimarães (MDB)
- Professora Janad Valcari (PP)
- Jair Farias (União Brasil)
- Lucas Campelo (Republicanos)