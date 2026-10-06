Chuvas persistem em praticamente todas regiões do país

Na Região Norte, um aviso amarelo de perigo potencial alerta para tempestades no sul de Rondônia e chuvas intensas no centro, leste e noroeste do Amazonas. Chove também no sudoeste e sul do Pará, no Acre, nas demais áreas de Roraima, no oeste e sul do Tocantins. O calor persiste na região com temperatura máxima de 38°C em Boa Vista e mínima de 23°C em Palmas.



Em relação ao Centro-Oeste, o Inmet emitiu aviso laranja de perigo para tempestades no sul de Mato Grosso e de Goiás e no noroeste, norte e leste de Mato Grosso do Sul. O aviso perde potência no oeste, centro e leste de Mato Grosso, centro de Goiás e no sudoeste e sudeste de Mato Grosso do Sul, onde o alerta é amarelo.

Pode chover de forma isolada no Distrito Federal, noroeste de Goiás, nordeste de Mato Grosso e sul de Mato Grosso do Sul. Na região, a temperatura começa o dia amena com mínima de 18°C em Campo Grande e ao longo do dia os termômetros sobem e chegam à máxima de 34°C em Cuiabá.

A Região Sudeste tem aviso laranja de perigo alerta para tempestades no Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais, sul do Rio de Janeiro e em São Paulo. Na região central de Minas Gerais e demais áreas do Rio de Janeiro, o alerta é amarelo de perigo potencial.

Há ainda a possibilidade de chuva isolada no sul do Espírito Santo e no noroeste e centro de Minas Gerais. Entre as capitais, a temperatura mínima é de 16°C em São Paulo e a máxima é de 31°C no Rio de Janeiro.

No Sul do país, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no centro e leste do Paraná, e no centro e leste de Santa Catarina. Há possibilidade de chuva isolada na região central, noroeste e na Região Metropolitana de Porto Alegre. Nas capitais, a mínima será de 12°C em Porto Alegre e a máxima chegará somente a 21°C em Florianópolis.

Baixa umidade

No Nordeste, ocorrem pancadas de chuva isoladas no leste de Sergipe, em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Pode chover ainda no litoral da Bahia e no litoral leste do Ceará.

Os termômetros também marcam altas temperaturas na região, com máxima de 39°C em Teresina e mínima de 21°C em Maceió.