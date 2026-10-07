Calor e chuva persistem em grande parte do país

Uma grande massa de ar quente e seco se estabelece, nesta quarta-feira (7), entre a Região Nordeste e grande parte do Norte do país e deve avançar sobre o norte de Minas Gerais, Espírito Santo e parte do Centro-Oeste, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Entre as capitais, a temperatura mínima será de 24°C em Porto Velho e a máxima chega a 38°C em Palmas.

Pode chover no litoral da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Maranhão, onde a chuva também chega de forma isolada no extremo oeste.

Nas capitais, a temperatura mínima será de 22°C em Maceió e a máxima chega a 40°C em Teresina.

Também há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no noroeste, oeste e sul de Mato Grosso, no sul de Goiás e em Mato Grosso do Sul.

A temperatura mínima entre as capitais será de 19°C em Brasília e a máxima de 37°C em Cuiabá.

No norte de Minas Gerais, há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar.

Entre as capitais, a temperatura mínima é de 17°C em São Paulo e a máxima é de 31°C em Vitória.

Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, no meio-oeste de Santa Catarina e no oeste e sudoeste do Paraná, o aviso perde força, mas ainda é amarelo de perigo potencial.

As temperaturas ficam amenas nas capitais, variando entre a mínima de 15°C em Curitiba e a máxima de 25°C em Porto Alegre.