Incêndio causa danos a prédio da Universidade Federal de Pernambuco

A instituição informou que no edifício atingido funcionavam vários laboratórios nas áreas de fármacos, informática e genética. O Corpo de Bombeiros foi prontamente acionado, mas, devido aos produtos armazenados no local, o fogo se alastrou rapidamente e causou grandes danos ao prédio.

Em nota divulgada no fim da noite de quarta, a UFPE lamentou profundamente o ocorrido, especialmente em relação às pesquisas afetadas e prestou solidariedade aos pesquisadores e professores que trabalhavam no local.