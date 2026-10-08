Reitor da UFPE estima prejuízo de incêndio em cerca R$ 100 milhões

segundo o reitor da instituição, Alfredo Gomes. A informação foi divulgada em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (8).

Segundo ele, o prédio afetado pelas chamas acomodava diversos laboratórios de pesquisa em áreas como fármacos, genética e informática, além de dependências de faculdades como a de educação física.

Nós perdemos o andar superior completamente. Estimamos, em termos de equipamentos, insumos e material, de uma maneira geral, algo próximo a R$ 100 milhões [de prejuízo financeiro], disse.

Outra grande perda no laboratório foram as pesquisas. Funcionavam ali vários grupos de pesquisa, em torno de 80 dissertações e teses de doutorado. É uma perda irreparável porque são dados de 20 anos de pesquisa que também eram guardados nos espaços.

Também será avaliado o quanto o incêndio afetou a estrutura do prédio.

Mas devemos ter um outro prédio para o funcionamento das unidades e acomodar a pesquisa e os trabalhos que realizavam lá.

Investigação

Na manhã desta quinta, a Polícia Federal (PF) informou que vai instaurar inquérito policial para investigar o incêndio. Segundo a PF, o objetivo é apurar todas as circunstâncias e causas prováveis.

A PF também informou que já esteve em tratativas com o reitor da universidade e com o comando do Corpo de Bombeiros. Além disso, peritos federais já se deslocaram para a UFPE para examinar o local.