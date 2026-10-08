Juiz é encontrado morto dentro de veículo em chamas no interior de SP

O corpo do juiz Gustavo de Castro Campos do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) foi encontrado carbonizado no banco do motorista de seu carro em chamas, na noite de quarta-feira (7), na zona rural de São João da Boa Vista (SP).
As equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram chamadas para conter o incêndio na Estrada da Fazenda Aliança e encontraram a vítima, de 45 anos, no interior do veículo.
A Polícia Civil e peritos do Instituto de Criminalística compareceram ao local para dar início aos levantamentos.
O caso foi registrado como morte suspeita, com localização e apreensão do veículo pelo 1º Distrito Policial do município.A apuração será conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São João da Boa Vista, que já solicitou os exames periciais cabíveis, incluindo a perícia necroscópica.
*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior