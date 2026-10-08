Juiz é encontrado morto dentro de veículo em chamas no interior de SP

As equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram chamadas para conter o incêndio na Estrada da Fazenda Aliança e encontraram a vítima, de 45 anos, no interior do veículo.

A Polícia Civil e peritos do Instituto de Criminalística compareceram ao local para dar início aos levantamentos.

O caso foi registrado como morte suspeita, com localização e apreensão do veículo pelo 1º Distrito Policial do município.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior