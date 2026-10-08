Douglas Ruas critica judicialização da eleição e se declara governador

recurso apresentado pelo adversário Eduardo Paes (PSD) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a disputa entre os dois no segundo turno das eleições.
Mais cedo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu anular os votos conquistados pelo candidato Anthony Garotinho (Republicanos) na votação de domingo (4) e determinou a retotalização dos votos, medida que permitirá a Ruas obter mais de 50% dos votos válidos e ser eleito no primeiro turno.
A previsão é que a retotalização dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado seja feita no próximo sábado.
Ruas disse que a decisão do TSE foi clara e precisa ser respeitada.
Outros partidos que não estavam conosco na mesma coligação já se manifestaram reconhecendo a vontade popular. É lamentável que se insista em querer levar para o judiciário aquilo que deve ser resolvido na arena da política, disse o candidato.