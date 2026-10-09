Caldeira de usina explode e mata dois homens no interior de SP

Duas pessoas morreram na manhã desta sexta-feira (9) com a explosão de uma caldeira em uma usina na cidade de Tapiratiba, no interior paulista.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) não divulgou o nome das vítimas, mas informou que eram dois homens que tinham 43 e 54 anos.

.

Mais três pessoas duas delas de 62 anos e outra de 43 ficaram feridas no incidente e se encontram em estado grave. Elas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de São José do Rio Pardo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu às 7h51, em uma caldeira da Usina Itaiquara Alimentos, empresa especializada em fermentos biológicos e químicos, farinhas especiais e misturas prontas.

A Secretaria de Segurança informou que o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Tapiratiba, que vai investigar as causas do incidente.

A

procurou a Itaiquara Alimentos, mas até este momento a empresa não se manifestou sobre a explosão.