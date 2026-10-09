Ana Elisa desativa conta no X após sofrer ameaças de morte

Ana Elisa que, já denunciou à Polícia Civil de Minas Gerais as mensagens recebidas, relatou que as mensagens também incluem ataques machistas, racistas e ameaças de estupro.

Eu acredito que ninguém mereça sofrer ameaças de morte por estar politicamente engajado e tentando defender o que acha melhor para o país. O debate político para mim, nunca foi sobre isso. A minha equipe desativou a minha conta no Twitter, porque nós estávamos recebendo ameaças de morte a cada dois minutos. A ameaça de morte e ameaça de estupro desabafou a deputada eleita em outra rede social.

Ana Elisa disse estar totalmente vulnerável, por não possuir ainda escolta de segurança. Ela já havia denunciado, em suas redes sociais, prints de um e-mail que recebeu no dia 5 de setembro. Na mensagem, o autor se diz integrante do grupo de extrema-direita e supremacista branco Ku Klux Klan.

>>

Deputada mais jovem

Ela se tornou também a mulher mais votada na história de Minas Gerais para a Câmara dos Deputados e a

A jovem nasceu em Divinópolis, no centro-oeste mineiro, é estudante de direito e trabalhava como estagiária no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG). Em um vídeo, ela conta que conheceu a política quando começou a frequentar um sindicato com a mãe.

Tornou-se conhecida nas redes sociais ao fazer vídeos sobre política, direitos sociais, racismo, feminismo e educação.

Violência política

No final de setembro, organizações da sociedade civil entregaram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um documento com diversas denúncias de violência contra mulheres candidatas nas eleições de 2026.

Onde buscar orientação e denunciar

Mulheres em situação de violência política e qualquer outra pessoa que tenha conhecimento da ocorrência deste crime contra uma mulher pode comunicar o fato em diferentes canais institucionais do poder Executivo, Ministério Público Eleitoral, Justiça Eleitoral, autoridade policial. Entre eles estão:

Central de Atendimento à Mulher Ligue 180: atendimento gratuito, humanizado e sigiloso, 24 horas por dia, todos os dias da semana. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, pelo WhatsApp (61) 9610-0180, pelo e-mail [email protected] e por videochamada em Libras;

Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público;

Procuradoria-Geral Eleitoral, por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal;

Ouvidoria Nacional da Mulher do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

Polícia Federal, por meio do canal Comunica PF e nas delegacias de Polícia nos estados;

Grupo de Trabalho Mulheres da Defensoria Pública da União (DPU), para assistência e orientação jurídica.

Em casos de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, por meio do telefone 190.